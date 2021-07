Sylwia Bomba z "Gogglebox" przepracowuje rozstanie w mediach: "Chciałam, by córka miała pełną rodzinę, NIE UDAŁO SIĘ"

Na początku lipca Sylwia Bomba ogłosiła, że postanowiła rozstać się z wieloletnim partnerem i ojcem jej pociechy. Choć nagłe obwieszczenie uczestniczki "Gogglebox" wywołało spore poruszenie w sieci, to ona sama podtrzymuje słuszność tej decyzji i zapewnia, że starszy o 14 lat Jacek wciąż będzie uczestniczył w wychowaniu ich córki Antosi .

Uwaga, uwaga! Słuchajcie! Tak jak napisałam w swoim oświadczeniu, nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie, dlatego proszę mnie o to nie pytać, a dostałam takich wiadomości z kilkaset. Dziękuję za uwagę - przekazała obserwującym na Instastories.

Choć Sylwia zapewniała, że nie chce poruszać kwestii rozstania i ganiła fanów za drążenie tematu, to postanowiła najwyraźniej nagiąć własne zasady . Celebrytka zgodziła się bowiem na rozmowę z "Party", gdzie, zgadliście, opowiadała o zakończonej jakiś czas temu relacji.

Na łamach kolorowej prasy Bomba wyznała między innymi, że walczyła o relację z Jackiem do samego końca, jednak pewne kwestie okazały się nie do przepracowania. Wierzy jednak, że szczęście jeszcze się do niej uśmiechnie.