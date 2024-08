Sylwia Gaczorek Z BÓLEM wspomina rozstanie z poprzednim partnerem: "Wiedziałam, że on mnie ZDRADZA"

Sylwia Gaczorek została zdradzona

Ja popadłam w jakieś takie dziwne coś, że dawałam i nawet się nie zorientowałam, że nigdy nic nie dostaję . Dopiero później zaczęłam się nad tym zastanawiać i dopiero później zaczęło to do mnie docierać, bo też otrzymywałam różne komentarze w internecie, które mnie bolały. Bardzo często dostawałam komentarze: "Widać, że on cię nie kocha i jest z tobą tylko dla kasy" . Jak nigdy nie usuwam komentarzy, tak to były komentarze, które usuwałam. Bardzo mnie to bolało i to było dla mnie krzywdzące - opowiedziała zraniona 35-latka.

Ja się z nim rozstałam, bo wiedziałam, że on mnie zdradza z dziewczyną, z którą się obecnie spotyka. To jest jego była dziewczyna, z którą był 8 miesięcy. Bardzo zastanawiające jest to, że on mi bardzo dużo opowiadał o tej dziewczynie, ale również w kontekście per kumpel, że tam nigdy nic nie było. Jak ja się dowiedziałam, że on mnie zdradza z nią, to się zastanawiałam: "Ku*wa, przecież ja też byłam twoim kumplem i jeszcze mieliśmy dużo innych fajnych rzeczy. Ja się dowiedziałam, że on się z nią spotykał od pół roku, zanim my się rozstaliśmy oficjalnie. On jest teraz z nią dalej - wyjawiła Sylwia Gaczorek.