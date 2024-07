Sylwia Gaczorek żali się na fanki Tomasza Fornala: "Leciałam samolotem i ktoś mi życzył, aby ten samolot spadł"

Sara 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie mam pojęcia kim jest ten siatkarz i jego partnerka i materacem też nie była, ale muszę przyznać że z fankami jest problem natury psychofobicznej! Mam męża koszykarza, gra w ekstraklasie, często wypisują do niego panienki na instagramie, są nachalne i obrzydliwe! Nasze telefony są dla nas jak otwarta księga, więc mąż często mi pokazuje co one wypisują. Mamy wtedy ubaw po pachy. Jak można się tak poniżać by pisać do mężczyzny? Jak można się tak ośmieszać? To już nie chodzi o to czy żonaty czy nie, ale że w ogóle.