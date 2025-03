Sylwia Krębuszewska-Kozieł wylicytowała na WOŚP artykuł na Pudelku. Opowiedziała nam o swojej działalności. "Każdy może pomóc"

Sylwia Krębuszewska-Kozieł wzięła udział w naszej aukcji, przede wszystkim by wesprzeć WOŚP. Jak sama przyznaje, mówienie o sobie i swoim zaangażowaniu w działalność charytatywną nie jest dla niej naturalne, ale postanowiła wykorzystać możliwość publikacji artykułu na Pudelku, by nagłośnić akcje, w których bierze udział.

Dzielenie się informacjami o sobie, o tym komu pomagam, kiedy i gdzie, jak większej części pokolenia X, wydawało mi się niestosowne. To raczej kwestia wychowania. Jednym z lepszych znaków współczesnych czasów jest zmiana myślenia. W tym także zmiana podejścia do nagłośniania akcji charytatywnych, na których nam zależy. Inicjatywa serwisu pudelek.pl wydała mi się być idealna właśnie do przełamania takich barier - mówi nam.

Nie jest to samo gotowanie. To byłoby za proste. Jako etnolog i pedagog wplatam w nie etnografię, historię kuchni, sensorykę! Uczenie się podczas zabawy jest oczywiste, a tak rzadko niestety wykorzystywane w polskich szkołach. Brak nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do kształcenia młodzieży to coś, co samo się nie zmieni. Trzeba działać, proponować. A jeśli jeszcze podczas takiej zabawy możemy zebrać środki dla ludzi, których znamy, którym ufamy, że przeznaczą je zgodnie z ich przeznaczeniem, co może być lepszego? - opisuje.