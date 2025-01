WYLICYTUJ ARTYKUŁ O SOBIE NA PUDELKU! Napiszemy o ważnym wydarzeniu z Twojego życia (ślub, oświadczyny, obrona magisterki)

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być sławnym? Czy marzyło Ci się, aby wylądować na Pudelku wśród ulubionych gwiazd i celebrytów? Masz szansę wykorzystać fakt, że zbliża się ważne wydarzenie w Twoim życiu. Może bierzesz ślub, planujesz ochrzcić dziecko lub będziesz bronił magisterki?

Redakcja Pudelka zadba o to, by dowiedziała się o tym cała Polska. Prześlesz nam zdjęcia i informacje, którymi będziesz chciał się podzielić, a my napiszemy artykuł, który ukaże się na naszym serwisie. Pokażemy foto relację z Twojego wesela, urodzin czy awansu. Niech wszyscy zobaczą!

Możesz spełnić swoje marzenie, biorąc udział w naszej pudelkowej licytacji na rzecz WOŚP. Fundusze zebrane podczas 33. Finału zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega, że ma prawo do odmowy publikacji treści, które naruszają prawa Wirtualnej Polski Media S.A. lub osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, naruszające dobra osobiste lub jakiekolwiek inne dobra. W przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wirtualna Polska Media S.A. przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw lub obowiązujących przepisów w skutek publikacji treści autor treści zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Wirtualna Polska Media S.A. oraz do pokrycia wszelkich szkód jakie z tytułu zaspokojenia tych roszczeń poniesie Wirtualna Polska Media S.A..

