Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już planują kolejne dziecko?! "Mam 24 lata, więc..." (WIDEO)

Sylwia Przybysz zdradza, jak ukrywała ciążę

24-latka, która ma już całkiem pokaźny ciążowy brzuch, pokazała na Instagramie, jak udawało się jej go ukrywać. Zestawiła ze sobą swoje zdjęcia i zdradziła, że przy kamuflowaniu ciążowych kształtów kluczem są specjalna poza i odpowiednio dobrany strój.

No, dawno. Nie będę ukrywać, że dawno. W zeszłym roku - powiedziała, nie ujawniając zbyt wielu szczegółów.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o mówią płci trzeciego dziecka

Zobaczymy, jeszcze musimy troszkę potrzymać i was i nas w napięciu. Wiemy, że wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o zdrowie i to jest najważniejsze - mówił Jaś podczas udzielanego na Bestsellerach Empiku wywiadu, a żona uzupełniła:

Ja nigdy nie miałam żadnego parcia na konkretną płeć. Szczerze? Niekoniecznie nawet chcemy wiedzieć, bo nie jest to dla nas istotne. Mamy najwspanialsze dwie córeczki i jak będzie trzecia - będzie super, i jak będzie chłopiec - będzie super.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zapowiadają więcej dzieci

Przybysz podkreśliła też, że marzą o dużej rodzinie i dała do zrozumienia, że na trzeciej pociesze raczej nie poprzestaną:

Mam 24 lata, to jeszcze wiesz... Niesamowite to jest, faktycznie. Co ja będę robiła po trzydziestce? - rozmyślała na głos.