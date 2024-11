Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się minimalistyczną kuchnią w swojej 230-metrowej WILLI. Fajnie się urządzili?

Nieruchomościowe historie Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz cieszą się ogromną popularnością. We wrześniu ubiegłego roku influencerzy zdecydowali się zrealizować swoje wielkie marzenie i pochwalili się zakupem willi o powierzchni około 230 metrów kwadratowych, którą dodatkowo otacza ogromny las.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się kuchnią

To spełnienie naszych marzeń. Kuchnia, w której estetyka łączy się z praktycznością . Jesteśmy zakochani w tym, jak ostatecznie ona wygląda - można przeczytać na profilu dumnych właścicieli.

Wow, piękna ta kuchnia; Przepiękna; O kurcze! Kuchnia wygląda ekstra; Pięknie; No w takiej kuchni to aż chce się gotować. Świetnie to wygląda. Miłego użytkowania! - zachwycają się internauci.