Szef federacji PunchDown odpowiada na zarzuty Bonusa BGC: "TO TOTALNA BZDURA"

Dla mnie to jest chore, że człowiek mdleje od uderzenia w twarz, a oni go podnoszą żeby walczył dalej. Jeden wylądował w szpitalu i jak wyjdzie to pewnie jako warzywo, a reszta - nie wiadomo czy mimo braku objawów to im czegoś nie uszkodziło... Organizatorzy powinni za to odpowiedzieć, a te pseudogale pseudosportowców powinny zostać zdelegalizowane.