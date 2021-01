Szef TAI o skandalu z "gwiazdorem TVP Info": "Łączenie TVP z historią rzekomego gwałtu jest CAŁKOWICIE NIEUPRAWNIONE"

Nala 20 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz

Przeciez Krysiak nie wspomnial ze to on. Nie wymienil zadnego nazwiska. A Jarek pierwszy przed szereg wychodzi. Portki mu sie trzęsą. Oczywiste kto to zrobil. Pisowska prokuratura go chroni. Patrzcie na kogo glosowalisci.