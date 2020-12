Szwagier Meghan Markle został zatrzymany za PRZEMOC DOMOWĄ!

trudips 46 min. temu zgłoś do moderacji 8 13 Odpowiedz

One nawet są trochę podobne do siebie, te nosy po ojcu mają. Zachowanie męża siostry jest typowe dla osób, które opiekują się niepełnosprawnymi. Mężczyzna nie wytrzymał ciężaru opieki a zwykła prośba o pomoc w toalecie to była tylko iskra dla jego wybuchu. Druga sprawa, że może być agresywny. Ta siostra to też niezłe ziółko. W ogóle całe potomstwo Thomasa Markle jakieś odstające od norm. Meghan też. To patologiczna kłamczucha. Czy Meg mogłaby pomóc Samancie w toalecie, to w końcu starsza siostra. Na zdjęciach sprzed lat widać jak Samanta nosi na rękach Meg, czas na odwdzięczenie się?