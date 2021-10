Szykowna Joanna Opozda promuje film, w którym wcieliła się w Brigitte Bardot: "OSOBIŚCIE wybrała mnie do zagrania tytułowej roli" (ZDJĘCIA)

To było trzy lata temu, ale pamiętam, jakby to było wczoraj. Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział, że pani Brigitte Bardot osobiście wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha pt."Brigitte Bardot Cudowna"! Już jutro, na rozpoczynającym się 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym nasz film będzie miał swoją festiwalową premierę i w końcu go obejrzę!!! Jestem fanką filmów Lecha Majewskiego, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym wyjątkowym projekcie (...) - napisała na Instagramie.