Izabela Trojanowska pokazała nowe zdjęcie córki. Roxanna kończy 30 lat (FOTO)

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Córki są niezmiernie rzadko podobne do matek, często 100% rysów ojca w sfeminizowanej wersji lub mix rysów, dlatego mało prawdopodone, żeby spektakularna uroda matki się powtórzyła w pierwszym pokoleniu. Naprawdę nie liczcie na to, że będziecie mieć swoją mini kopię tej samej płci. A na pudlu się wszyscy dziwią, że córka nie wygląda jak matka. W buszu żyjecie, czy zero zmysłu obserwacji?