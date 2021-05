Tak dziś wygląda LOREEN - zwyciężczyni Eurowizji z 2012 roku i autorka hitowego utworu "Euphoria"

Konkurs Piosenki Eurowizji to dla wielu okazja do zaprezentowania się szerszej publiczności. Nic dziwnego zatem, że chętnych do wystąpienia na eurowizyjnej scenie wciąż nie brakuje. Sam Rafał Brzozowski, choć według bukmacherów ma niewielkie szanse na sukces, nazwał wyjazd do Rotterdamu "przygodą życia".