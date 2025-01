Tak dziś wygląda Marcelina Królikowska. Dorosła córka Małgorzaty i Pawła też działa w branży

Marcelina Królikowska z nowym sukcesem. Ona też robi karierę w branży

Z opisu posta wynika, że Królikowska działała na planie w roli reżyserki, a także jest autorką scenariusza do produkcji. Na razie nie ujawniono fabuły obrazu, ale wygląda na to, że będzie on opowiadał o tematyce damsko-męskiej wśród młodych kobiet. Co ciekawe, w obsadzie można dostrzec także córkę innej znanej aktorki, a mianowicie Zofię Świątkiewicz, czyli pociechę Joanny Kurowskiej.