Tak dziś wygląda zanzibarska willa z "Hotelu Paradise". TO RUINA! (ZDJĘCIA)

Chętnych, by wybić się poprzez randkowe show, nie brakuje. Nic zatem dziwnego, że z każdym kolejnym sezonem zainteresowanych szukaniem "miłości" na oczach kamer nie brakuje. Największą sztuką jest jednak przedłużenie swoich "5 minut", gdy już przygoda z programem dobiegnie końca.

Eliza i Jay dali się poznać szerszej publiczności w 6. edycji "Hotelu Paradise" . Parze nie udało się sięgnąć po zwycięstwo, jednak udział w produkcji wystarczył, by zyskać upragniony "following" i przebranżowić się w influencerów. Ich sposobem na przyciągnięcie obserwujących i subskrybentów jest relacjonowanie na Instagramie egzotycznych wojaży po całym świecie. Ostatnio para globtroterów zawitała na Zanzibar, gdzie kręcone były 3. oraz 4. odsłona popularnego programu.

Choć edycja show, w której Eliza i Jay zapałali do siebie uczuciem, kręcona była w Panamie, gwiazdy "Hotelu" nie mogły przepuścić okazji, żeby odwiedzić willę, gdzie realizowane były poprzednie sezony show. Jakież było ich zdziwienie, gdy wyszło na jaw, że zanzibarska posiadłość położona nad samym brzegiem Oceanu Indyjskiego, obróciła się w kompletną ruinę. Na profilu Jaya pojawiła się obszerna relacja, gdzie można zobaczyć, co stało się z nieruchomością.

Dostałam dużo wiadomości od was, że to miejsce podupadło, ale musiałam sprawdzić to na własne oczy. Okej, nie spodziewałam się czegoś takiego - napisał Jay.