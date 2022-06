"Hotel Paradise". Eliza i Jay zdradzili, czy są RAZEM po programie!

Ostatecznie 5. edycję "Hotelu Paradise" wygrali Wiktoria i Sevag. Jak to już co edycję bywa, tuż po finale fani programu zaczęli wypytywać uczestników o to, która z par przetrwała po powrocie do Polski. Jak się okazuje, Eliza i Jay są wśród tych szczęśliwców. Co więcej, w rozmowie z Party.pl wyznali, że gdy tylko wrócili z Panamy, to zamieszkali razem u rodziców Elizy.

Mieszkamy to za dużo powiedziane, to trochę takie więzienie, bo nie mogę za bardzo stamtąd wyjść. Już na samym początku miałem taką sytuację, że wcześnie rano poszedłem na zewnątrz na fajkę. Ktoś akurat przejechał i zapytał mnie po imieniu "Jay, nie możesz spać?". Było to dla mnie na początku bardzo trudne. Praktycznie cały czas byłem w domu, nie wychodziłem, bo wszyscy mnie rozpoznawali i dodawali sobie jeden do jednego. Wtedy wychodziło, że jestem z Elizą. Ale udało się.

Na początku to było fajne, że musimy się ukrywać, czuliśmy się jak w jakimś filmie. Po czasie stało się to zdecydowanie uciążliwe. Nie mogliśmy razem wychodzić do sklepu, nigdzie, na miasto, do knajpy. To było ciągłe siedzenie w domu. Doszło do takiego momentu, że jak jechaliśmy autem, to Jay musiał siedzieć z tyłu, bo go rozpoznawali. Dzieci biegały za naszym autem, nie wjechaliśmy jeszcze dobrze na teren domu, a on już musiał uciekać, żeby nikt go nie zauważył. To było męczące - przyznaje dziewczyna.