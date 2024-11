Byłe członkinie Blogu 27 obchodzą urodziny. Tak dziś wyglądają Tola Szlagowska i Alicja Boratyn

Tola Szlagowska i Alicja Boratyn przed laty uchodziły za prawdziwe ikony młodzieżowej sceny muzycznej, które zasłynęły takimi utworami, jak "Uh La La La" i "Hey Boy (Get Your Ass Up)". Blog 27 zyskał ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale też za granicą, a ich muzyka i styl były, jak na tamte czasy, nietuzinkowe. Jednak, jak to często bywa w świecie show-biznesu, sukces nie trwał długo.