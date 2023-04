Tak Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ubrała się na wesele. Przyćmiła pannę młodą? (FOTO)

Larysa 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Pudel pisze od siebie ocenę, a pozostali mszczą się na osobie której to dotyczy!! A poza tym po co zaraz pokopac kogoś - ze wies tanczy i śpiewa, ze konska twarz itd itd !!! Po co takie ublizania???? Każdy ma prawo napisać swoje zdanie, ale nie w taki sposób jak niektórzy to robią!! A tak w ogóle, w jakim celu ona wstawia te zdjęcia??Chyba właśnie po hejt.No to ma!!