Tak mieszka Agnieszka Chylińska: pokaźna biblioteczka, kolorowe ściany i dewocjonalia (ZDJĘCIA)

Na Instagramie Agnieszki Chylińskiej, który obserwuje ponad 470 tysięcy osób, można znaleźć głównie treści nawiązujące do jej zawodowej aktywności. Czasem jednak zdarzy się, że piosenkarka udostępni bardziej prywatne zdjęcie, na którym możemy podejrzeć, jak urządziła swój dom. Dla osób, które myślą, że gwiazda słynąca z drapieżnego głosu mieszka w równie mrocznych, rockowych wnętrzach, to kadry jej czterech kątów mogą być sporym zaskoczeniem.

W 2010 roku Agnieszka wyszła za mąż za Marka, z którym ma trójkę dzieci – Ryszarda, Esterę i Krystynę. Rodzina na co dzień mieszka w Chyliczkach. To niewielka miejscowość, która położona jest ok. 21 km od Warszawy.