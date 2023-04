Tak mieszka Joanna Jędrzejczyk w ekologicznym domu na Warmii: klimatyczny ogród, przestronny salon i nowoczesna kuchnia (ZDJĘCIA)

Misia 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Jak miałabym dom budować, to bym tak chciała: dużą, tradycyjną kuchnię z wielką wyspą jak na amerykańskich filmach. Duży salon z ogromnym narożnikiem naprzeciwko wielkiego telewizora, do tego kącik z kominkiem i fotelami oraz ogromne przeszklenia na zielony ogród. Jadalnię w przeszklonym ogrodzie zimowym, gdzie byłoby pełno roślinności, a nawet niskie drzewka. Do tego na dole dwa pokoje gościnne z łazienkami, gabinet oraz spiżarnię i pomieszczenie gospodarcze. Na górze chciałabym sypialnię z bardzo dużym łożem z zagłówkiem, z prywatną garderobą pełną luster, mięciutkich dywanów i ubrań oraz z prywatną łazienką z wanną z hydromasażem i prysznicem przeszklonym, żeby było widać ogród. Do tego na górze pokój z jacuzzi i projektorem. Przydałby się też pokój rekreacyjny, gdzie na podłodze rosłaby trawa, sufit cały byłby w lampach imitujących chmury, to byłby mój pokój do medytacji, jogi i rozwoju duchowego. Byłaby tam wygodna huśtawka i fotel kokon. A na ścianie za szkłem... wodospad. Taki z naturalnych kamieni, który ciągnąłby się aż na sam dół. A na dole przy tym wodospadzie byłaby łazienka i można byłoby otworzyć szklane drzwi i wejść na te dolne skały i poczuć się jak w prawdziwym wodospadzie. I ten wodospad byłby tak specjalnie podświetlany. I bym sobie wieczorem leżała w ciemnym pokoju, na prawdziwej trawie, na suficie lampy imitujące niebo w trakcie burzy, na przeciwko mnie kamienny wodospad i szum wody, a to wszystko w moim domu.