Tak mieszka Monika Olejnik w odrestaurowanej kamienicy w stolicy. Wnętrza stylowe jak jej outfity? (ZDJĘCIA)

Huck 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Z jednej strony lubię kobitę, bo jest pozytywna i energetyczna, a z drugiej uważam, że już tego za dużo. Bo to to celebryckiei na siłę rzucanie się wszystkim w oczy ?? Trochę więcej pokory i skromności by się przydało, bo to bardzo poszukiwane teraz cechy ludzi mądrych