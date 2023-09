Znacie ją jako Monikę Olejnik, ale wcale się tak nie nazywa. Nie uwierzycie, jak NAPRAWDĘ ma na nazwisko!

Monika Olejnik z pewnością należy dziś do grona najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Choć niewiele brakowało, a pracowałaby teraz w zupełnie innej branży, to po studiach rozpoczęła pracę w Polskim Radiu i w rodzimych mediach funkcjonuje do dziś. Jak to zwykle bywa, widzowie mogą jednak nie wiedzieć o niej wszystkiego.