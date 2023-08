Tak mieszka Radek Liszewski: własne studio, prywatna siłownia i widok na malownicze jezioro... (ZDJĘCIA)

Radosław Liszewski należy do czołówki najpopularniejszych wykonawców muzyki disco polo. 25 lat temu założył zespół Weekend, z którym występuje na największych polskich festiwalach i koncertach. Wydany w 2012 r. utwór "Ona tańczy do mnie" sprawił, że muzyka taneczna wróciła do łask po latach medialnego niebytu, zapewniając grupie ogromną popularność.

Prywatnie wokalista jest oddanym mężem i ojcem. Żonę Dorotę poznał jeszcze w czasach nastoletnich. W wielu wypowiedziach wyznawał jej miłość, zapewniając, że nie wyobraża sobie bez niej życia. Doczekali się dwóch synów - 27-letniego Norberta i młodszego o 6 lat Jakuba.

Liszewski wielokrotnie deklarował przywiązanie do swoich rodzinnych stron. Całe życie spędził w położonych na Podlasiu Sejnach. Wskutek rozwoju kariery muzyk zobowiązany był do częstych przyjazdów do Warszawy, dlatego od niedawna Liszewscy mieszkają w domu zakupionym na jej obrzeżach. Dzięki temu mają również częstszy kontakt z synami, którzy związali swoją przyszłość ze stolicą. Ich dotychczasowy dom został wystawiony na sprzedaż, lecz z powodu zaporowej ceny nie udało się go sprzedać. Radek z Dorotą regularnie jednak wracają do dawnego miejsca zamieszkania.

Licząca ponad 180 m2 rezydencja państwa Liszewskich to prawdziwa oaza ciszy i spokoju. Położona jest nad jeziorem Sejny, które można obserwować bezpośrednio z dużego, zadbanego ogrodu. Do posiadłości przynależy również wypełniony rozmaitymi drzewami owocowymi sad, szklarnia oraz przydomowy ogródek warzywny. Sam dom podzielony jest na cztery sypialnie, łazienkę oraz przestronny salon połączony z kuchnią. Do dyspozycji Radosława i Doroty są również prywatna sauna i własne studio nagraniowe.