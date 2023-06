Sztuczna inteligencja podzieliła kobiety na "piękne" i 'brzydkie". Internautki oburzone: "STRASZNE" (FOTO)

Na serii zdjęć widzimy, co sztuczna inteligencja zakwalifikowała do czterech kategorii: od "brzydkiej", przez "zwyczajną" i "piękną", aż po "śliczną" . Już na pierwszy rzut oka widać, że wyniki mają związek z tym, co społeczeństwo, a konkretniej media, lansują jako urodziwe. Jeśli osoba ma włosy w nieładzie, ma przebarwienia na skórze, jest w bardziej zaawansowanym wieku, czy ma na sobie mniej makijażu, automatycznie postrzegana jest przez Al jako "brzydka" albo "zwyczajna".

"Czasem myślę, że nie ma nic gorszego dla społeczeństwa niż fakt, że kobiety się starzeją"; "To ciekawe, że jednej z kategorii nie znalazło się zdjęcie kobiety w zaawansowanym wieku. Swoją drogą, to, co AI uznało za "zwyczajne", wcale nie jest zwyczajne; "Wygląda na to, że trzeba wyglądać jak awatar, żeby być uznaną za atrakcyjną. Straszne" - czytamy.