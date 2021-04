Starszy brat Macieja Zakościelnego to prawdziwy przystojniak! Filip jest ekonomistą i miłośnikiem podróży (ZDJĘCIA)

dominis 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 19 Odpowiedz

cos musi byc z nim nie tak skoro jest sam. poza tym w tym wieku to nie singiel a zdesperowany stary kawaler. i nie mowie tego złośliwie. kazdy człowiek pragnie miec bliska osobe do kochania, tulenia, seksu, ale tak, żeby to dzialało w obie strony. koles jest wiekowy, wraca do pustego domu, w ktorym nikt i nic na niego nie czeka. kreci loka i robi sobie zdjecie. smutne troche