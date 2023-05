Tak wyglądał półfinałowy występ Blanki. Internauci podzieleni: "To Konkurs Eurowizji czy karaoke?" (WIDEO)

Eurowizyjny tydzień trwa w najlepsze, a media ochoczo rozpisują się o tym, co dzieje się w Liverpoolu. Sporo pojawia się także spekulacji na temat tego, jakie szanse na zwycięstwo mają poszczególni reprezentanci. W Polsce oczywiście nie brakuje doniesień dotyczących autorki "Solo".

Blanka zaprezentowała się na półfinale Eurowizji

Tak, jak mogliśmy zobaczyć we wcześniejszych relacjach, występ Stajkow został urozmaicony choreografią czwórki tancerzy oraz szeregiem animacji. Artystka popisała się też umiejętnościami tanecznymi i gibkością.

Internauci oceniają występ Blanki. Są podzieleni

Te efekty wizualne są takie złe...; Może nie najgorzej, ale i tak kompletnie nie; Hiszpania? Nie, to Polska; Tu wszystko było złe. Brawo TVP, kawał dobrej roboty; Cringe, to wyglądało bardziej jak wybieg; To Konkurs Eurowizji czy karaoke? - czytamy z kolei w komentarzach tych mniej oczarowanych.