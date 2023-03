Tak wyglądał ślub Joanny Krupy i Douglasa Nunesa: ceremonia w krakowskim kościele, melexy dla gości, sala pełna kwiatów i świec (ZDJĘCIA)

Relacja Joanny Krupy i Douglasa Nunesa miała swoje początki w 2017 roku, kiedy to oboje wybrali się do tego samego parku dla psów. Wtedy też pupil modelki miał naszczekać na jej przyszłego męża. Pod koniec lipca 2018 roku para formalnie była już małżeństwem. Początkowo Krupa i Douglas zdecydowali się na spontaniczny ślub w amerykańskim urzędzie cywilnym . O skromnej ceremonii nie wiedzieli nawet najbliżsi zakochanych. Jednak zaledwie tydzień później modelka i jej wybranek wyprawili huczne wesele - tym razem już w Polsce i z zaproszonymi gośćmi .

Tak wyglądał ślub Joanny Krupy i Douglasa Nunesa

Druga ceremonia była zupełną przeciwnością spontanicznych i intymnych zaślubin w urzędzie stanu cywilnego. Tym razem Joanna Krupa i Douglas Nunes powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w jednym z krakowskich kościołów. Para młoda zaprezentowała wystawne kreacje - Joanna miała na sobie szykowną suknię ślubną projektu Sylwii Romaniuk i piękny, długi welon, a Douglas wybrał klasyczny, grafitowy garnitur. Niegdysiejsi zakochani kroczyli do ołtarza w rytm piosenki "Can't Help Falling In Love", odegranej na kościelnych organach.