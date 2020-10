"Taniec z gwiazdami" odbędzie się MIMO ZAKAŻENIA Sylwii Lipki koronawirusem?

Tegoroczna edycja Tańca z gwiazdami bez wątpienia należy do szczególnie emocjonujących - a wszystko to przez nieustanne zawirowania związane z obsadą show. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na parkiet nie wrócili już Marcin Bosak i Janja Lesar. Wkrótce z programem pożegnali się kolejni uczestnicy.

W ubiegłym tygodniu produkcja Tańca z gwiazdami poinformowała, że Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa musieli poddać się kwarantannie, co było jednoznaczne z opuszczeniem przez nich programu. Izolacją został także objęty mąż tancerki, Jan Kliment, partnerujący Annie Karwan. Wokalistka wystąpiła na parkiecie z Kamilem Kuroczko, widzom nie przypadły jednak do gustu ich popisy i para pożegnała się z show.

Niespodziewanie okazało się jednak, że to nie koniec zmian w obsadzie Tańca z gwiazdami. Sylwia Lipka za pośrednictwem Tik Toka poinformowała bowiem swoich fanów, że poddała się obowiązkowym testom na obecność koronawirusa i dały one wynik pozytywny. Nagranie wokalistki szybko zniknęły z platformy, nie umknęły one jednak uwadze redakcji Pudelka.