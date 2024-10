"Taniec z Gwiazdami". Z programu odpadła kolejna para. Widzowie podzieleni: "Szok. Aż się zdziwiłem"

" Taniec z Gwiazdami " to popularny program telewizyjny, który po raz pierwszy pojawił się w polskiej telewizji w 2005 r. Format zakłada, że celebryci tańczą w parze z profesjonalnymi tancerzami, a ich popisy ocenia jury i publiczność. Każda para prezentuje różne style taneczne, od walca po tango. Występy oceniane są przez jury, a także przez widzów, którzy mogą głosować na swoje ulubione pary. Wynikiem jest eliminacja najsłabszych duetów aż do finału, w którym wyłaniani są zwycięzcy . Produkcja stara się dodać emocji każdemu odcinkowi, zapraszając wyjątkowych gości.

Goście specjalni w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami"

W tanecznym show co jakiś czas pojawiają się goście specjalni. Niedawno pary tańczyły z członkami swoich rodzin. Tym razem produkcja zaprosiła wokalistów, by na żywo wykonali swoje piosenki, do których zatańczyły gwiazdy. Na parkiecie pojawiła się między innymi Lanberry i Tribbs , którzy towarzyszyli Rafałowi Zawierusze i Darii w tangu, a także Oskar Cyms , który śpiewał do tańca Julii Żugaj .

Kto pożegnał się z "Tańcem z gwiazdami"?

Idealnie - to był już najwyższy czas ; Chociaż raz sprawiedliwie ; Oj tak, to prawda. Tańczył słabo; Powinni odpaść jako pierwsi; Sprawiedliwie, tańczył dziś najsłabiej - wtótowali fani na Facebooku.

To przykre, że Majka została, a on odpadł; Majka powinna odpaść, ciekawe kiedy się to stanie i czy będą ją trzymać, bo jest znana; Majka powinna odpaść; Majka dziś pokazała klasę, to fakt. Ale, że została, to aż się zdziwiłam; Niesprawiedliwe. Super pary odchodzą. Szok - pisali inni.