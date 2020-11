Tatiana Okupnik wspiera Strajk Kobiet i grzmi: "Jak to możliwe, że MĘŻCZYZNA decyduje o moim potomstwie, A NIE JA?"

nick 32 min. temu zgłoś do moderacji 18 8 Odpowiedz

mogę zrozumieć oburzenie kobiet że odebrano im wybór ale co ma z tym wspólnego PiS skoro zapytanie konstytucyjne załatało skierowane przez Konferencje już rok temu i według zapisów konstytucji inne orzeczenie paść nie mogło, zresztą potwierdził to Rzeplinski, były prezes TK z PO, to jest po prostu prawo. Co ma z tym wspólnego Kaczyński? To Konferencja od początku walczyła o zakaz aborcji, to do Konferencji należy Kaja Godek i to z prawniczka Ordo Luris ożenił się Bosak, o którego popracować w wyborach prezydenckich tak walczył Trzaskowski. Dlaczego ludzie nie mają podstawowej wiedzy na temat prawa, nie wiedzą dlaczego strajkują, kto kieruje tymi strajkami itd, każdy sklad TK, z jakiej partii by nie pochodził (może oprócz Lewicy bo oni prawo mają za nic) wydałby taki sam wyrok, przeczytajcie konstytucję której tak bardzo broniliście.