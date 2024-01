Te pary DŁUGO skrywały informację o rozstaniu: Will Smith i Jada Pinkett Smith, Meryl Streep i Don Gummer, Kamilla Baar i Piotr Kochański... (ZDJĘCIA)

Lol 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Bohosiewicz z Majewskim AŻ 14 lat? To my już jak w Hollywood mamy - średnia trwania małżeństwa 3 lata, że 14 urasta do rangi AŻ? Ja z moim jestem 15 lat, a imprezowa dziewczyna ze mnie. Ostatnie 5 lat masakra, co prawda, ale mimo wszystko... Aż? Tyle co nic, zwłaszcza przy tym, jak doświadczyło ich życie (jak wcale - u nas bogactwo, bankructwo, świetlane prognozy, niepełnosprawne dziecko, zburzone "kariery", teraz wychodzimy z depresji i jakoś na nowo próbujemy ułożyć życie zawodowe, ale mało sił)