TikTokerka wyjaśnia znudzonego Pique. "Kiedy facet jest SZCZERZE zakochany, to długość związku nie ma znaczenia" (WIDEO)

Lol 60 min. temu zgłoś do moderacji 172 6 Odpowiedz

Nie rozumiem po co kobiety tak strasznie przejmują się tymi facetami, co oni myślą, co czuja w danej sytuacji, zamiast zająć się sobą, swoim samorozwojem i uszczęśliwiać same siebie to wola jakiś facetów :// przecież oni są potrzebni tylko do jednego, mamy 21 wiek !