TŁUM witał księcia Williama przed Halą Koszyki! Rozczulający moment z małą fanką (WIDEO)

Tłum fanów zaskoczył księcia Williama

Wizyta księcia Williama. Urocza interakcja z dziewczynką

Uśmiechnięty i nieco zaskoczony książę Walii, bez chwili zastanowienia, podszedł do sporej grupy osób i uścisnął dłoń niemal każdemu. Brytyjczyk z ogromnym entuzjazmem przyjął widok grupy młodych kobiet z transparentem, na którym podziękowały mu za wizytę w Polsce. Niestety, spotkanie z fanami nie mogło potrwać zbyt długo. Kiedy William miał już kierować się do Hali Koszyki, zgromadzony tłum zatrzymał go jeszcze na chwilę. Wszystko po to, aby onieśmielona dziewczynka mogła wręczyć księciu bukiet żółtych tulipanów. 40-latek przyjął upominek i podziękował uroczej fance.