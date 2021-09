To nie pierwszy incydent drogowy Beaty K.! Przed laty wjechała w taksówkę

Belisima 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ta pani od lat pijana jeździ po Lublinie i Warszwie i cud że do tej pory nikogo nie zabiła. Dosyć pobłażaniu takim ludziom. Nikt nie reagował bo sławna?? ani ludzie ani policja?? a ajk by kogoś zabiła to co wtedy?? też jej szkoda?? Bez przesady do cholery ludzie zacznijcie reagować zanim sami się przekonacie gdy wam pijany kierowca zabije dziecko matke albo brata. co sławni to mogą wszytsko??ich szkoda? mnie tam szkoda tych co stracili bliskich przez takich nie udaczników ik nie odpowiedzialnych ludzi. sama od lat prowadzę i nigdy nawet po piwie bym nie wsiadła bo tu nie o mnie chodzi a o innych których mogłabym skrzywdzić czy zabić. Tak się zachowuje normalny odpowiedzilany człowiek a nie jakiś alkoholik którym ta pani najwyraźniej jest i alkohol przysłania jej cały świat i odbiera rozum. Niech pije jak chce ale nier ma prawa wsiuadać do auta w takim stanie po raz etny!!!