To on był wielką miłością Katarzyny Cichopek przed Marcinem Hakielem. O ich związku mówiła: "Rzucam wszystko i poświęcam mu każdą chwilę"

Ja niby mam dobrą pracę, dom w budowie, fajnego męża, zdrowe dziecko, a czasem wieczorem siadam sama, nalewam lampkę wina i wspominam stare czasy. Mam ukryte zdjęcia mojego pierwszego chłopaka. To była moja jedyna miłość. Obecny związek to taki z rozsądku. Bo trzeba było ruszyć dalej, wyjść za mąż, urodzić... Na co dzień to nawet zadowolona jestem, nie myślę o nim... Ale przychodzą takie momenty, że będąc blisko z mężem, zamykam oczy i wyobrażam sobie, że jestem w innych ramionach. Tylko co zrobić... To była miłość studencka, dziś 33 lata, trzeba jakoś żyć. Kiedyś mnie zranił... Poszedł na imprezę i jakaś dziewczyna zrobiła mu malinkę. Nie wybaczyłam. Przepraszał, prosił, ale uniosłam się honorem. Może niepotrzebnie? Może mogłam wybaczyć? Już tego nigdy się nie dowiem. Ja urazy chowam całe życie i choć wciąż go kocham, to wolę cierpieć niż zapomnieć krzywdę. Męża nie zdradzę, nie zniszczę rodziny, taka jestem, ale też nigdy nie pokocham go jak tamtego. Szkoda, że wszystko zniszczył. Teraz już nigdy nie będę szczęśliwa na sto procent. Na łożu śmierci będę jego wspominać... Taka prawda.