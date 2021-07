Tokio 2020. Andrzej Duda W KOŃCU pogratulował polskim medalistkom: "Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków"

W ostatnią środę polskie wioślarki na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zafundowały wszystkim rodakom jedyny w swoim rodzaju powód do radości. Drużyna w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko oraz Katarzyna Zillmann zdobyła dla naszego kraju pierwszy medal. Polki sięgnęły po srebro.

Zobacz także: Polska medalistka pozdrowiła swoją dziewczynę w TVP. "Chciałabym, żeby każdy na to spojrzał normalnie"

Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal, czy nie. Szanuję KAŻDEGO , kto ciężko trenuje, by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo! - czytamy na oficjalnym profilu prezydenta na Twitterze.

O, obudził się/ TVP odcięte było? Dopiero się pan o medalu dowiedział? / Refleks szachisty/ Spał do popołudnia… dnia kolejnego i pogratulował - ironizowali internauci.

Warto tutaj zwrócić uwagę na pisane wielkimi literami słowa "WSZYSTKICH" oraz "KAŻDEGO". Niektórzy komentujący stwierdzili, że prezydencka opieszałość nie była wynikiem nieuwagi, a światopoglądowego konfliktu. Jedna z medalistek, Katarzyna Zillmann, jest bowiem dumną członkinią społeczności LGBT , do której to społeczności partia rządząca podjudza nienawiść od kilku lat lat.

Dopiero jak poczytał Pan negatywne komentarze o braku gratulacji, to wtedy zabrał Pan głos. Ale to małostkowe. Nie tak powinna zachowywać się głowa państwa i nie tak powinna oceniać ludzi . Wstyd.

Długo Panu to zajęło. Czy to przez to, że jedna z medalistek nie odpowiada kanonom moralnym kreowanym przez ugrupowanie, z którego się Pan wywodzi? - pisali twitterowicze.