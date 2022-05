Tom Cruise majstrował przy butach?! Stał ramię w ramię z Kate Middleton, która jest od niego wyższa (ZDJĘCIA)

Klucha 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Omg, a niech se nosi, wam przecież nikt nie każe... jak pani Halinka z warzywniaka w koturnach chodzi, puszapa montuje, brwi kredką rysuje to nikt z tego sensacji nie robi. A że chłopu w loterii genowej odnośnie wzrostu nie pykło to nic z tym więcej zrobić nie może. Fat shaming fujka, ale beka ze wzrostu, na który w przeciwieństwie do wagi nie mamy wpływu już jest git?