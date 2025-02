Tomasz Jakubiak w "DD TVN" mówił o leczeniu w Izraelu: "Musieli mnie przypinać pasami do łóżka, bo ból przeszedł moje oczekiwania"

W zeszłym roku Tomasz Jakubiak poinformował w "Dzień Dobry TVN", że choruje na rzadki nowotwór. Od tego czasu kucharz i juror "MasterChefa" relacjonuje swoją walkę o życie w mediach społecznościowych. Końcem zeszłego roku Jakubiak zdecydował się wylecieć do Izraela na specjalistyczne leczenie.

Tomasz Jakubiak o leczeniu w Izraelu

Lekarze doszli do wniosku, że jest stabilny, ale nie jest to satysfakcjonujące. Wtedy zrobili przerwę - mówiła żona Tomka.

Musieli mnie wręcz przypinać pasami do łóżka, bo ból przeszedł moje oczekiwania i w tej chorobie ten ból, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, coś niebywałego. Guz gości, to takie coś jakby ktoś wam się wwiercał w udo, w ręce, w stopy. Szukasz tylko pozycji, żeby można było usiąść i odpocząć - powiedział Tomek.