Tomasz Jakubiak wydał oświadczenie. Odpowiedział na wątpliwości ws. zbiórki na walkę z chorobą: "Chciałbym to wyjaśnić"

Dla mnie to żałosne, że byla jakakokwiek zbiórka na tego Pana. Przecież to kluczowa postac w tvn, sama stacja powinna mu oplacic ten wyjazd, a jego 'koledzy' powinni tyle samo dolozyc. Jak widać stacja to chce na nim jeszcze w takiej chwili zarobic bo co pate dni robi repprtaż o tym, co u niego. Hieny. Wstyd, żeby taka pro humanitarna stacja i tak pro lewaccy ludzie olali sprawe i facet musiał prpsic zwyklych kowalskich z najnizszą krajową o wplacanie pieniędzy...smutne jak go potraktowali, ale ponoc im ma się więcej to tym bardziej jest się skąpym.