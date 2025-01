Tomasz Jakubiak przekazał nowe informacje ws. stanu zdrowia: "Włosy zaczęły mi wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi"

Stworzył coś, co jest nie do obalenia i nigdy nie będzie do obalenia w żaden sposób. Jurek nauczył nas, jak pomagać i ta kula śnieżna tak bardzo się rozwinęła, że już nie zatrzyma jej nikt. (...) Wiem, że pomaganie jest przecudowne, bo sam bardzo dużo pomagałem, a teraz jestem po drugiej stronie medalu i wiem, jak ta pomoc jest potrzebna . To jest coś niesamowitego - powiedział ze szpitalnego łóżka.

Tomasz Jakubiak przekazał nowe informacje o swoim stanie

Staram się z uśmiechem do was mówić, chociaż bardzo boli mnie brzuch, jak i barki od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi, chociaż z brodą jest całkiem nieźle, bo przez to, że wypadają, nie trzeba golić, więc jest to niezłe ułatwienie - mówił z typowym dla siebie poczuciem humoru.