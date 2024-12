Tomasz Kammel ODRZUCIŁ propozycję pracy w TVN: "Koncept miał bazować na upublicznieniu trudnych relacji z moją matką"

Tomasz Kammel związany jest z telewizją od prawie 30 lat. Swoją przygodę z TVP rozpoczął w 1997 roku i szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. Mimo to był wyrzucany z Telewizji Polskiej aż trzykrotnie. Ostatni raz ponad rok temu, gdy PiS stracił władzę, co również wpłynęło na wielkie roszady na Woronicza. Obecnie można go oglądać w Kanale Zero.

Tomasz Kammel dostał propozycję z TVN

Ja miałem propozycję przejścia do TVN w 2007 roku, ale to spaliło na panewce. Może kiedyś o tym wspomnę w jakiejś książce. Tam po prostu poszło o to, że koncept promocyjny mojego przejścia do TVN-u - to jest dość mroczna sprawa - miał bazować na upublicznieniu "trudnych relacji z moją matką". I oni chcieli naprawiać te relacje między nami, a to, że one są "aż tak trudne", było mocno podpompowane. I to miało być języczkiem u wagi mojego przejścia do TVN-u. A mój ojciec, o czym mogę mówić wprost, powiedział wtedy, że: "po moim trupie!" No i skończyły się deale z TVN na temat mojego przejścia - mówił w rozmowie z Mellerem.