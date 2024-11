Tomasz Kammel przekazuje pytania fanów do Izabelli Krzan: "Kiedy OnlyFans?". Odbiła piłeczkę: "Mam kredyt, trzeba jakoś dorobić"

Pozwalniali takich mlodych i fajnych ludzi a zatrudnili m.in. starsza pania na emeryturze Dowbor i tego radiowca co ma kwasny wyraz twarzy jak z nia cos prowadzi... Krzan do Kola Fortuny mi nie pasowala, chciala wyjsc przed szereg i wyszlo na to ze pani od literek wspolprowadzila program razem z Norbim? Ale juz do takiego programu jak Kamper Polska pasowala i fajnie mi sie to ogladalo, tylko ze oni to puscili na poczatku tylko na tvpvod... Ten kredyt to wam wyjdzie bokiem. Ludzie po 10 latach maja dosc a placa rate za klitke jak za duzy dom i jeszcze 15 - 20 lat przed nimi. Ci ktorych stac na raty skoncza go splacac gdy beda dziadkami. Z Polski se banki zrobily dojne krowy, z ludzi baterie jak kiedys w Matrix to przedstawiono. Jak ja bym mial placic rate 3000 - 5000 co miesiac przez 25 - 30 lat to bym sie zalamal. Przez tyle lat to se zarobisz i odlozysz zagranica na dwa, trzy mieszkania w tym czasie.