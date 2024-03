Tomasz Sekielski schudł prawie 100 KG! Tak wyglądała jego metamorfoza (ZDJĘCIA)

Jak się doprowadziłem do ekstremalnego stanu, lekarz mi mówił: "Panie Tomku, ale pan w każdej chwili może umrzeć. Pan musi przejść na dietę, musi pan ograniczyć" - mówił Sekielski w wywiadzie z Martyną Wojciechowską. Ja to wiedziałem, otwierając lodówę i wpieprzając w środku nocy jakieś nieprawdopodobne ilości tego jedzenia, ja wiedziałem że wyrządzam sobie krzywdę. Co więcej, kończąc to jedzenie, ja się bałem, że się już nie obudzę - mówił.