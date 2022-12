"Top Model". Maciej zrezygnował z Michaliny, bo upatrzył sobie INNĄ UCZESTNICZKĘ? Wydał go kolega z programu...

Za nami finał kolejnej edycji "Top Model", która już powoli wydaje na świat następne pokolenie influencerów. Zwyciężczynią 11. edycji okazała się Klaudia Nieścior, jednak jej droga do zwycięstwa wcale nie była łatwa. Na niedługo przed ogłoszeniem werdyktu potencjał uczestniczki postanowiła niewybrednie skomentować Anja Rubik, która stwierdziła, że "nie widzi w niej modelki".

Innym wątkiem, który rozgrzewał internautów podczas emisji 11. edycji "Top Model", był oczywiście romans Michaliny i Maćka. Fani programu byli dość podzieli w opiniach, czy show (mimo wszystko) o modzie to dobre miejsce na dokumentowanie ich zalotów, jednak ich miłość szybciej się skończyła, niż na dobre zaczęła. Jak sami przyznali w programie, po powrocie do domu nic z tego nie wyszło.

Moje relacje z Maćkiem... Uznaliśmy, że jesteśmy kolegami. Po wyjściu z domu utrzymywaliśmy kontakt. Maciek od razu pojechał do Koszalina. Później się spotkaliśmy po tych dwóch tygodniach od wyjścia z domu i to już nie było to samo - wyjaśniła Michalina, a on jej wtórował: Wychodząc z programu, zagięła mi się czasoprzestrzeń i nie wiedziałem, jak to ugryźć.

Sceny zazdrości, które oboje urządzali przed kamerami, pozostają jednak w pamięci widzów już na zawsze. Co ciekawe, wówczas Michalina irytowała się tym, jakoby o względy Maćka walczyła inna dziewczyna z programu, Aleksandra Helis, czyli "złoty bilet" tej edycji. Zrobiła jej nawet o to scenę, jednak udało im się szybko pogodzić. Okazuje się, że poczucie zagrożenia ze strony koleżanki mogło nie być bezpodstawne...

"Top Model". Krystian "wyoutował" Maćka. Zawróciła mu w głowie inna uczestniczka?

Po wczorajszym finale 11. edycji "Top Model" stacja zaprosiła fanów programu na "dalszy ciąg" ostatniego odcinka serii, który wyemitowano w formule na żywo w TVN Style. Mateusz Hładki przypytywał zwyciężczynię, jurorów i pozostałych uczestników o kwestie związane z programem, a w międzyczasie emitowano nagrywki z programu, w tym kilka jeszcze niepublikowanych.

To właśnie tam padło stwierdzenie, które dla wielu było zaskoczeniem. Jeden z uczestników, Krystian, stwierdził bowiem, że Maciek nie jest z Michaliną i teraz "kręci z Olą". Wcześniej się zawahał i mówił, że nie wie, czy nie wkopie tym wyznaniem kolegi z programu, ale, jak widać, jakoś się przełamał. Tym samym prawdopodobnie ujawnił, że wyścig o serce Maćka wygrała właśnie Ola.

Choć to wyznanie zaskoczyło wielu komentujących, to warto wspomnieć, że o domniemanym romansie Macieja i Aleksandry mówiło się już jakiś czas temu. Atmosferę wokół tych plotek podgrzała zresztą sama Michalina, która podczas sesji Q&A z fanami otrzymała pytanie o to, czemu Ola spędziła Halloween z jej "chłopakiem" z programu. Odpowiedziała wówczas krótko: "Albo on z nią".

Tym samym co prawda nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła domysłom, jakoby Maciek wybrał właśnie "złotą" dziewczynę tej edycji. Sporo mówiło się też o tym, że uczestnicy "Top Model" gościli na premierze "Listów do M. 5" i Maciek wyraźnie trzymał się wtedy Oli, a nie Michaliny, która stała po zupełnie innej stronie podczas wykonywania zdjęć. Nie nawiązywali też większych interakcji, czym skutkowały domysły, że nie są razem. Potem zresztą się to potwierdziło.

