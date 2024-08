Top Of The Top Festival. Dorota Gardias pozuje na ściance w samej marynarce (ZDJĘCIA)

Właśnie trwa trzeci wieczór tegorocznego Top Of The Top Festival w Sopocie, na którym zjawiły się gwiazdy TVN-u. Tłumnie zapozowali na ściance, aby już chwilę później bawić się w rytm muzyki ulubionych polskich artystów. Przyjechała między innymi Dorota Gardias .

Dorota Gardias tego wieczora postawiła na dość klasyczną, ale jednocześnie ciekawą stylizację. Na ściance Top Of The Top Festival zaprezentowała się w czarnej marynarce z białymi mankietami, do której dobrała skórzane kozaki. Całość dopełnił naszyjnik z pereł, a uwagę zwracają włosy, które ułożyła na tzw. "wet look", który jest od dłuższego czasu modny na salonach.