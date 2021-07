"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Michał Wiśniewski zdradza, jakim będzie jurorem: "NIENAWIDZĘ LENISTWA I KŁAMSTWA"

We wtorek o swoim odejściu z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" poinformował Kacper Kuszewski. Z pożegnalnego wpisu widzowie dowiedzieli się również, że jego miejsce w fotelu jurora zajmie Michał Wiśniewski. Ta informacja podzieliła internautów.

Nie odzywałem się na ten temat bo wiem, że ta informacja wzbudziła skrajne emocje. Dlaczego? Hmm. Od lat walczę z wizerunkiem osoby kontrowersyjnej i nieobliczalnej, choć tak naprawdę jest tylko sobą i to, co mogłoby podlegać tej ocenie 20 lat temu - dziś jest normą.

Z całego serca dziękuję @kacper_kuszewski za przemiłe słowa wsparcia i mogę je tylko odwzajemnić, bo znamy się od lat. Wiem, co oznacza przyjmować nowe wyzwania i będę trzymał mocno kciuki za Ciebie, życząc z całego serca, żeby się zrealizowały zgodnie z tym co zakładałeś.

Jakim będę jurorem? Wielokrotnie odmawiałem oceniania ludzi w wielu programach. TTBZ jest wyjątkiem, bo po pierwsze: nikt nie odpada, a po drugie wygrana idzie na zacny cel. To upraszcza sprawę i z pewnością w większości młodzi ludzie w programie, których miałem okazję poznać, nie powinni się obawiać moich opinii na temat ich występów. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jak coś robię, to całym sobą. Nienawidzę lenistwa, kłamstwa i buty. O ile z tym się nie spotkam, to nie będziecie mogli mi niczego zarzucić.