TYLKO NA PUDELKU: Ada z "Love Island" zapewnia: "DALEJ SŁUŻĘ w Wojskach Obrony Terytorialnej!"

nie prawda

a to nieprawda że wygrała tęsknota niz chęc wygranej. Ona zauwazyła ze sa juz pary utworzone i ze ona sama nie ma juz szans na poznanie kogos z kim mogłaby wygrac program. Co więcej nawet juz nie ma dla niej partnera bo Kamil z którym była jest za stary dla niej i jest zainteresowany innymi uczestniczkami. Tak więc tkwiłaby tam do przeparowania a i tak nikt by juz jej nie wybrał bo kazdy juz czeka finału i trzyma sie swojej partnerki. tak więc Ada wspaniałomyslnie obmysliła ze czas ładnie zejsc ze sceny udajac jak bardzo tęskni za mamusią.