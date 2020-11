TYLKO NA PUDELKU: Co łączy Dagmarę Kaźmierską z mężczyzną, z którym Królowa życia wymieniała pocałunki?

Adi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

nie znam tej baby ale jak czytam co robila ,to mi sie rzygac chce. Szczegolnie ze bylam swiadkiem takich rzeczy. Nie macie w ogole pojecia w jaki sposob dziewczyny sa zmuszane i co im robia tragedia. pewnie ubijaja nowy interes.