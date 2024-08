TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od mowy ciała ocenia ślubne zdjęcia Roksany Węgiel i Kevina: "Sygnalizuje innym, że jest jego"

Co symbolizują postawa oraz gesty Roksany Węgiel i Kevina Mgleja?

Analiza sylwetki zdjęcia pierwszego, na którym widać pana Kevina wskazuje, że to wydarzenie było przede wszystkim organizowane dla jego partnerki. Postawa, patrząc na nią od dołu, czyli ułożenie lewej stopy w kierunku partnerki sygnalizuje głębokie zaangażowanie w komunikację z nią, nastawienie na nią, a nie na innych ludzi. Podobnie jest, jeżeli chodzi o odsłonięcie klatki piersiowej i lewego ramienia również w stronę partnerki. Całkowity kontakt wzrokowy w stronę partnerki, a z drugiej strony pani Węgiel stoi w taki sposób, aby podkreślić kształt tej cudownej kreacji. Jej lewa noga jest wysunięta w stronę wszystkich oprócz pana Kevina, czyli do rodziców, do publiczności, do fotoreporterów, co wskazuje, że to oni są najważniejsi w tym momencie. To jest robione pod nich - spostrzegł.