TYLKO NA PUDELKU: Jacek Jeschke zdradza szczegóły włoskiego ślubu. "Było opóźnienie"

Jacek Jeschke opowiedział o ślubie we Włoszech

Jak już wiadomo, Jacek i Hania polecieli do Włoch nie na wczasy, a żeby zorganizować własne wesele. Już w lutym, kiedy to wzięli ślub cywilny, zapowiadali, że planują powtórną ceremonią. Nowożeńcy od kilku dni rozpieszczali fanów szczegółami z przygotowań do ich wielkiego dnia. Panna młoda zadała szyku w białej sukni o kroju rybki z dekoltem. Pan młody postawił na klasykę, czyli białą koszulę i czarny smoking z muchą w tym samym kolorze. Jednak to niejedyne stylizacje, jakie mieli na sobie tego dnia.